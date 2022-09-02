Карлос Сайнс оценил форму «Феррари» в Зандворте

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.



«В целом пятница была хорошей. С точки зрения производительности это была чистая пятница, мы без проблем отработали наш план на длинную и короткую дистанции. Похоже, что мы близки к нашим основным соперникам. Любая скорость, которую мы сможем найти сегодня вечером, поможет нам в квалификации», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport-Total.



Карлос Сайнс по итогам второй тренировки стал вторым, уступив своему напарнику Шарлю Леклеру.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка: