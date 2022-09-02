Заседания Комиссии ФИА по контракту Пиастри обошлись «Альпин» в $ 600 тыс.

Команда Формулы-1 «Альпин» будет вынуждена выплатить почти $ 600 тыс. судебных издержек за подачу апелляции в Комиссию по контрактам ФИА, сообщает Racing Lines.



Как информирует журналист Дитер Ренкен в своих социальных сетях, «Альпин» выплатит «Макларену» почти $ 265 тыс. за судебные издержки. Кроме того, «Альпин» компенсирует чуть более $ 138 тыс. Оскару Пиастри за услуги юристов.



Кроме того, «Альпин» будет вынуждена оплатить услуги членов Комиссии ФИА по контрактам, что обойдётся французской команде в $ 224 тыс.



Напомним, между «Альпин» и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия. После этого во французском гоночном коллективе дали понять, что у них есть подписанное соглашение с юниором. Тем не менее единственным действующим контрактом комиссия ФИА признала соглашение Оскара с «Маклареном».

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