Хорнер объяснил отставание Ферстаппена во второй тренировке Гран-при Нидерландов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.



«В качестве меры предосторожности мы сменили коробку передач и все детали в задней части болида Ферстаппена. Команда хорошо поработала, сейчас в машине всё работает отлично. Но Макс потерял много времени на трассе и не особо был доволен балансом машины. Нам есть над чем потрудиться, чтобы подобрать оптимальные настройки для машины.



Конечно, проводить на трассе как можно больше времени очень важно. Пилоты проводят много времени на симуляторе, проезжая там много кругов, но данные с симулятора не всегда соответствуют тем, которые мы получаем на трассе. Тренировки очень важны. Макс пропустил первую практику, мы немного отстаём, но, уверен, мы всё равно сможем сделать всё правильно», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

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