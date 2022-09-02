Стало известно, почему Пиастри решил уйти из «Альпин», а команда не имела на него прав

Стали известны причины, по которым резервный гонщик «Альпин» Оскар Пиастри решил покинуть французскую команду, а сама команда не сумела доказать наличие у неё прав на чемпиона Формулы-2.



Как стало известно Racingnews365, у «Альпин» не было никакого контракта с Пиастри на 2023 год и далее — только соглашение о намерениях, подписанное в ноябре 2021 года. После подписания этого соглашения в «Альпин» пообещали прислать Оскару два полноценных контракта в течение десяти рабочих дней — контракт резервного пилота на 2022 год и многолетнее соглашение на 2023-2026 годы. Эти сроки были неоднократно сорваны из-за занятости юридического департамента «Альпин». В итоге контракт резервного пилота был подписан только 15 марта — прямо перед стартом нового сезона Формулы-1.



Что касается соглашения на 2023-2026 годы, то «Альпин» отправила его Пиастри и его менеджерам только 19 мая 2022 года. Соглашение предусматривало, что Оскар проведёт два сезона в «Уильямсе» и затем перейдёт в «Альпин». При этом в случае необходимости «Альпин» могла забрать Пиастри у «Уильямса» уже после дебютного сезона Оскара.



К моменту получения соглашения Пиастри и его менеджмент уже устали от неоднократных задержек, а кроме того, их не устраивала необходимость ждать два сезона переход в «Альпин». В итоге, не имея обязательств перед французами на 2023 год, Пиастри заключил контракт с «Маклареном». А комиссия ФИА по контрактам постановила, что договор о намерениях не является юридически обязывающим для чемпиона Формулы-2.