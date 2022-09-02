Контракт с «Маклареном» не гарантировал Пиастри место боевого пилота на 2023 год

Стали известны детали многолетнего соглашения австралийского пилота Оскара Пиастри с «Маклареном». По данным The Race, контракт не гарантировал Пиастри роли боевого пилота в сезоне-2023. Если бы Даниэль Риккардо сохранил своё место, то Оскар ещё на год остался бы резервным гонщиком, а уже в 2024 году точно перешёл на роль боевого.
Именно такой гибкостью в контракте Пиастри объясняются разночтения в заявлениях Даниэля Риккардо и Андреса Зайдля. Руководитель «Макларена» заверил, что Риккардо был в курсе контракта с Пиастри, а сам австралиец заявил, что не знал, что Оскар ещё 4 июля подписал контракт. Зайдль отметил, что Риккардо не погружали во все детали соглашения — речь как раз может идти о том, что контракт Пиастри позволял ему как провести сезон резервным пилотом, так и заменить Даниэля, если тот покинет «Макларен».
- 2 сентября 2022
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