Хэмилтон считает, что в квалификации «Ред Булл» легко справится со всеми соперниками

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.
«Наша ситуация гораздо лучше, чем была в воскресенье и пятницу на прошлой неделе. Мы хорошо начали уикенд, приблизились к оптимальным настройкам, и трасса совсем другая. Мы не так сильно отстаём, ощущения неплохие.
По квалификации сейчас рано что-то предсказывать. Но мы ближе, чем когда-либо были в этом сезоне. Я не хочу обнадёживать, у нас всё ещё есть проблема с дельфинированием, надо над этим работать. Если мы добьёмся прогресса, то будет прекрасно.
У Ферстаппена был сложный день, он пропустил одну сессию и не проехал быстрый круг в конце дня. Но обычно у них есть шесть-семь десятых в запасе. Вероятнее всего, это будет относительно легко для них», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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