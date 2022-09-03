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Хэмилтон считает, что в квалификации «Ред Булл» легко справится со всеми соперниками

Хэмилтон считает, что в квалификации «Ред Булл» легко справится со всеми соперниками
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.

«Наша ситуация гораздо лучше, чем была в воскресенье и пятницу на прошлой неделе. Мы хорошо начали уикенд, приблизились к оптимальным настройкам, и трасса совсем другая. Мы не так сильно отстаём, ощущения неплохие.

По квалификации сейчас рано что-то предсказывать. Но мы ближе, чем когда-либо были в этом сезоне. Я не хочу обнадёживать, у нас всё ещё есть проблема с дельфинированием, надо над этим работать. Если мы добьёмся прогресса, то будет прекрасно.

У Ферстаппена был сложный день, он пропустил одну сессию и не проехал быстрый круг в конце дня. Но обычно у них есть шесть-семь десятых в запасе. Вероятнее всего, это будет относительно легко для них», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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