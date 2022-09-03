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Феттель прокомментировал конфликт Алонсо и Хэмилтона, призвав пилотов к взаимоуважению

Феттель прокомментировал конфликт Алонсо и Хэмилтона, призвав пилотов к взаимоуважению
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал инцидент, случившийся на Гран-при Бельгии между Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо.

Хэмилтон ошибся на одном из поворотов и вошёл в контакт с Алонсо, в результате чего сам был вынужден сойти с дистанции. Алонсо назвал Льюиса «идиотом, который умеет стартовать только с первого места». Позже конфликт был исчерпан и гонщики извинились друг перед другом.

«У меня двоякие чувства. С одной стороны, это просто эмоциональная реакция. В такой ситуации в первую очередь беспокоитесь о повреждениях болида, которые могут завершить вашу гонку. С другой стороны, мы должны осознавать, что комментарий станет публичным, поэтому нужно сохранять взаимоуважение.

Льюис — один из самых честных пилотов. Не думаю, что он действовал умышленно, это просто ошибка. У Фернандо они тоже иногда случаются», — приводит слова Феттеля Crash.net.

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