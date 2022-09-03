Марко — о ГП Нидерландов: Перес отстаёт от Макса на секунду, ценность его данных мала

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о выступлении команды в пятничных тренировках Гран-при Нидерландов.

Напомним, голландец Макс Ферстаппен, досрочно прервавший первую сессию из-за проблем с коробкой передач, стал восьмым по итогам второй тренировки, его напарник Серхио Перес – 12-м.

«Необходимо было разобрать коробку передач, чтобы понять причины. И это не имеет ничего общего с той работой, которую мы над ней провели. Данные первых кругов были многообещающими.

После первой тренировки было сложно о чём-то говорить. Как правило, по пятницам Серхио отстаёт от Макса на секунду, поэтому его данные имели ограниченную ценность. Однако первые круги Ферстаппена дают надежду на то, что мы сможем быть впереди. «Мерседес» здесь силён. Не только на круге, но и на дистанции», – приводит слова функционера издание Racingnews365 Netherlands.