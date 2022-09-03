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Перес — о ГП Нидерландов: «Феррари» очень сильна на этой трассе

Перес — о ГП Нидерландов: «Феррари» очень сильна на этой трассе
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги первых двух тренировок на Гран-при Нидерландов. По итогам первой практики лучшие результаты показали болиды «Мерседеса», на второй — «Феррари».

«Похоже, что «Феррари» очень сильна на этой трассе и, как я предсказывал ранее, получится интересный уикенд. В Зандворте сложная трасса, и, на мой взгляд, нам не хватает скорости на всех её участках. Мы не были достаточно быстры ни в одном из секторов, это нужно проанализировать. Есть вещи, на которые стоит обратить внимание, чтобы хорошо выступить в квалификации.

Кажется, деградация шин достаточно высока, нужно подумать, какую стратегию выбрать на этот уикенд. Безусловно, нужно прибавлять до квалификации», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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