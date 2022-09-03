Перес — о ГП Нидерландов: «Феррари» очень сильна на этой трассе
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги первых двух тренировок на Гран-при Нидерландов. По итогам первой практики лучшие результаты показали болиды «Мерседеса», на второй — «Феррари».
«Похоже, что «Феррари» очень сильна на этой трассе и, как я предсказывал ранее, получится интересный уикенд. В Зандворте сложная трасса, и, на мой взгляд, нам не хватает скорости на всех её участках. Мы не были достаточно быстры ни в одном из секторов, это нужно проанализировать. Есть вещи, на которые стоит обратить внимание, чтобы хорошо выступить в квалификации.
Кажется, деградация шин достаточно высока, нужно подумать, какую стратегию выбрать на этот уикенд. Безусловно, нужно прибавлять до квалификации», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
Новость по темеМарко — о ГП Нидерландов: Перес отстаёт от Макса на секунду, ценность его данных мала
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
10:57
-
10:35
-
10:24
-
10:00
-
09:38
-
01:00
- 2 сентября 2022
-
23:51
-
23:16
-
23:05
-
22:59
-
21:57
-
21:30
-
20:58
-
20:53
-
19:47
-
18:56
-
18:17
-
17:35
-
17:22
-
17:19
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:18
-
15:34
-
15:24
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:49
-
13:30
-
12:33
-
11:57
Партнерский контент