Пиастри прокомментировал свой твит про контракт и сцену на базе «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал свою реакцию на официальный анонс команды о его подписании на 2023 год, который, согласно его последовавшему комментарию в социальных сетях, не был с ним согласован.
«Это был важнейший момент в моей карьере и, возможно, в жизни. Я и мой менеджмент посчитали, что мы должны повлиять на ложный анонс. К тому же, если бы мы не дали опровержения, могли быть юридические последствия», – приводит слова пилота официальный сайт Формулы-1.
Также Пиастри поведал о разговоре с главой команды Отмаром Зафнауэром, сообщившем ему об анонсе:
«Странный и расстраивающий момент. Это было сделано перед несколькими членами команды, не обращавшими внимания, а я не хотел устраивать сцену. Как только мы остались одни, я объяснил Отмару нашу позицию и напомнил, что мы уже неоднократно говорили об этом. Так что для меня анонс был неожиданным».
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