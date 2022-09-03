Расселл прокомментировал итоги первых двух тренировок Гран-при Нидерландов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о результатах первых двух тренировок на Гран-при Нидерландов. В первой практике Расселл показал лучшее время.



«Машина работает лучше, чем неделю назад, и к квалификации будет близка к полной готовности. Мы понимаем, что квалификация — наше слабое место, а гонка должна пройти лучше за счёт довольно сильного темпа. Тем не менее очень важно стартовать с хороших позиций.



У нас были отключены экраны хронометража, поэтому мы не могли отслеживать темп в практике, но понятно, что он был хорошим. Суббота будет многообещающей», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».



Джордж Расселл перед Гран-при Нидерландов располагается на пятом месте в общем зачёте пилотов и опережает своего напарника Льюиса Хэмилтона на 24 очка.