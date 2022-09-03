Херта отреагировал на слухи о переходе в Формулу-1

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта прокомментировал слухи о том, что он может начать сезон-2023 в Формуле-1.



Сообщалось, что Херта может заменить Пьера Гасли в «Альфа Таури», если француз перейдёт в «Альпин».



«Нет ничего, что я хотел бы обсуждать прямо сейчас. Я хочу сосредоточиться на последних двух гонках в сезоне IndyCar, а потом у меня будет время разобраться с тем, что происходит, в межсезонье и рассмотреть все возможные варианты», — приводит слова Херты GPBlog.



У Колтона Херты есть контракт с командой «Андретти» на следующий сезон в IndyCar, но они готовы отпустить гонщика в Формулу-1 в случае поступления предложения. У Херты на данный момент недостаточно очков в лицензии, чтобы выступать в Формуле-1, но не исключён вариант, что ФИА предоставит пилоту суперлицензию.



Херта в случае перехода в Формулу-1 станет первым американским пилотом в серии с 2015 года.