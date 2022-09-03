Макс Ферстаппен объяснил, за что любит голландских болельщиков Формулы-1

Пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о поддержке соотечественников на проходящем в настоящий момент Гран-при Нидерландов.
«В этом году болельщиков стало ещё больше, поэтому я ожидаю увидеть больше оранжевого цвета, уикенд снова получится удивительным. Конечно же, в прошлом году, после победы, было настоящее безумие, повторить подобное будет сложно. Но я надеюсь, что мы насладимся выходными.
У нас маленькая страна, но мы любим гонки и любим болеть за отдельных людей. Думаю, подобное вы увидите и в других видах спорта. Очевидно, сейчас Формула-1 в Нидерландах очень популярна.
Голландцы прекрасно проводят время. Полные трибуны бывают и на других гонках, но атмосфера там… я бы не сказал «унылая», скорее, статичная. Вот почему мне нравятся голландцы – они знают, как создать вечеринку», – приводит слова пилота издание RaceFans.
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