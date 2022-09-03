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Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Нидерландов, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Нидерландов, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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В Зандворте завершилась третья тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а замкнул топ-3 действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал пятое время, мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес финишировал с шестым результатом.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Третья тренировка

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1.11,632
2.Джордж Расселл«Мерседес»+0,066
3.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0,161
4.Карлос Сайнс«Феррари»+0,339
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,524
6.Серхио Перес«Ред Булл»+0,544
7.Фернандо Алонсо«Альпин»+0,695
8.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+0,859
9.Мик Шумахер«Хаас»+0,926
10.Ландо Норрис«Макларен»+0,959
11.Кевин Магнуссен«Хаас»+0,974
12.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1,141
13.Александер Албон«Уильямс»+1,143
14.Эстебан Окон«Альпин»+1,371
15.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1,414
16.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,624
17.Даниэль Риккардо«Макларен»+1,667
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,727
19.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,789
20.Николас Латифи«Уильямс»+1,993
Формула-1 2022. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 3
03 сентября 2022, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:11.632
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.066
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.161
Комментарии
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