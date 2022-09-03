Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Нидерландов, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й
Поделиться
В Зандворте завершилась третья тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а замкнул топ-3 действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал пятое время, мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес финишировал с шестым результатом.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Третья тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.11,632
|2.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,066
|3.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0,161
|4.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,339
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,524
|6.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,544
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0,695
|8.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+0,859
|9.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+0,926
|10.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0,959
|11.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+0,974
|12.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1,141
|13.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1,143
|14.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,371
|15.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1,414
|16.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,624
|17.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1,667
|18.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,727
|19.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,789
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+1,993
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
14:15
-
14:06
-
13:37
-
13:31
-
12:33
-
12:09
-
11:38
-
11:35
-
10:57
-
10:35
-
10:24
-
10:00
-
09:38
-
01:00
- 2 сентября 2022
-
23:51
-
23:16
-
23:05
-
22:59
-
21:57
-
21:30
-
20:58
-
20:53
-
19:47
-
18:56
-
18:17
-
17:35
-
17:22
-
17:19
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:18
-
15:34
Партнерский контент