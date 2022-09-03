Леклер — лучший в третьей тренировке Гран-при Нидерландов, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Зандворте завершилась третья тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер, вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а замкнул топ-3 действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен.



Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал пятое время, мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес финишировал с шестым результатом.



Формула-1. Гран-при Нидерландов. Третья тренировка

Место Пилот Команда Время 1. Шарль Леклер «Феррари» 1.11,632 2. Джордж Расселл «Мерседес» +0,066 3. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0,161 4. Карлос Сайнс «Феррари» +0,339 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0,524 6. Серхио Перес «Ред Булл» +0,544 7. Фернандо Алонсо «Альпин» +0,695 8. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +0,859 9. Мик Шумахер «Хаас» +0,926 10. Ландо Норрис «Макларен» +0,959 11. Кевин Магнуссен «Хаас» +0,974 12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1,141 13. Александер Албон «Уильямс» +1,143 14. Эстебан Окон «Альпин» +1,371 15. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1,414 16. Юки Цунода «Альфа Таури» +1,624 17. Даниэль Риккардо «Макларен» +1,667 18. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1,727 19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1,789 20. Николас Латифи «Уильямс» +1,993