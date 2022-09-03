Ферстаппен рассказал о реакции отца на ретрошлем для Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен рассказал о реакции отца на создание оригинального шлема к нынешнему Гран-при Нидерландов, раскрашенного в ретростиле.
«Он ничего не знал, пока не прошло два месяца после окончания работы. Когда я показал шлем, то сказал, что собираюсь представить шлем с чем-то, что мы всегда делали. И он ответил: «Оу, и на что это похоже?» После этого я показал ему картинку. Думаю, что он действительно оценил мою работу.
Когда я смотрю на старые кадры, где мне четыре года, то вспоминаю, что по-настоящему гордился своими дизайнами из-за того, что они были индивидуальными. Когда я присоединился к «Ред Булл», то мне пришлось отказаться от многих дизайнов по уважительной причине, но иногда мне приятно вернуться к этому», – приводит слова пилота издание RaceFans.
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