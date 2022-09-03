Боссы двух команд Ф-1 выступили против исключения из правил ради допуска Херты

Главы команд «Альфа Ромео» и «Хаас» Фредерик Вассёр и Гюнтер Штайнер прокомментировали возможное попадание в Формулу-1 американского гонщика IndyCar Колтона Херты.
Напомним, ранее прошёл слух, что Херта, являющийся пилотом по развитию команды «Макларен», может стать пилотом «Альфа Таури», несмотря на недобор очков в IndyCar.
«Как по мне, это не имеет ничего общего с форс-мажором. У него были соревнования по всему миру, в которых он мог набирать очки. Хотя если в ФИА хотят убрать систему очков и суперлицензию, то это уже другая история. Они могут на это пойти.
Вы должны понимать, что когда мы принимали решение о суперлицензии, то пытались защитить Ф-1 и пилотов от того, чтобы в чемпионат пришли разом десять гонщиков с большими бюджетами и отсутствием результатов», – приводит слова Вассёра издание Motorsport.
«Я считаю, что у нас есть правила, которые должны уважаться. Не думаю, что будет правильно пытаться обходить их. Мы могли сделать это с другими вещами, но я говорю не о Колтоне», – сказал Штайнер.
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