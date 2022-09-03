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Джек Миллер выиграл квалификацию ГП Сан-Марино MotoGP, Баньяя — 2-й, Бастьянини — 3-й

Джек Миллер выиграл квалификацию ГП Сан-Марино MotoGP, Баньяя — 2-й, Бастьянини — 3-й
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Австралийский гонщик Джек Миллер стал победителем квалификации Гран-при Сан-Марино MotoGP. Итальянец Франческо Баньяя показал второй результат, его соотечественник Энеа Бастьянини замкнул тройку лучших.

Лидер общего зачёта гонщиков MotoGP Фабио Куартараро показал восьмой результат.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:

1. Джек Миллер (Ducati) — 1:31, 899
2. Франческо Баньяя (Ducati) +0,015
3. Энеа Бастьянини (Ducati) +0,115
4. Марко Беццекки (Ducati) +0,149
5. Маверик Виньялес (Aprilia) +0,219
6. Жоанн Зарко (Ducati) +0,270
7. Лука Марини (Ducati) +0,327
8. Фабио Куартараро (Yamaha) +0,347
9. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +0,678
10. Мигель Оливейра (KTM) +0,876

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