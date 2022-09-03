Квалификация Гран-при Нидерландов прервана из-за брошенного на трассу файера

Курьёзный инцидент произошёл во время квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1, которая в настоящий момент проходит в Зандворте.

Во время второго сегмента соревнований на трассу вылетел файер, из-за чего был сделан вынужденный перерыв, затянувшийся на несколько минут.

Напомним, лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот команды «Феррари» монегаск Шарль Леклер, второе время показал британец Джордж Расселл из «Мерседеса», замкнул топ-3 действующий чемпион мира и лидер общего зачёта голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», имевший технические проблемы на старте уикенда.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований, на которую можно перейти по ссылке: Гран-при Нидерландов. Квалификация