Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Леклер проиграл 0,021 секунды
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На автодроме в Зандворте завершилась квалификация Гран-при Нидерландов. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:10.342
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.021
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.092
|4.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.306
|5.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.735
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.805
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.832
|8.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+1.100
|9.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.214
|10.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|без времени
Не прошли в третий сегмент:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1:11.512
|12.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:11.605
|13.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|1:11.613
|14.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:11.704
|15.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:11.802
Не прошли во второй сегмент:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:11.961
|17.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1:12.081
|18.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:12.319
|19.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1:12.391
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:13.353
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