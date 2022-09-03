Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Леклер проиграл 0,021 секунды

На автодроме в Зандворте завершилась квалификация Гран-при Нидерландов. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат.



Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:10.342 2. Шарль Леклер «Феррари» +0.021 3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.092 4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.306 5. Серхио Перес «Ред Булл» +0.735 6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.805 7. Ландо Норрис «Макларен» +0.832 8. Мик Шумахер «Хаас» +1.100 9. Юки Цунода «Альфа Таури» +2.214 10. Лэнс Стролл «Астон Мартин» без времени

Не прошли в третий сегмент:

Место Пилот Команда Время 11. Пьер Гасли «Альфа Таури» 1:11.512 12. Эстебан Окон «Альпин» 1:11.605 13. Фернандо Алонсо «Альпин» 1:11.613 14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:11.704 15. Александер Албон «Уильямс» 1:11.802

Не прошли во второй сегмент: