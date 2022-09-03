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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Леклер проиграл 0,021 секунды

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Леклер проиграл 0,021 секунды
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На автодроме в Зандворте завершилась квалификация Гран-при Нидерландов. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:10.342
2.Шарль Леклер«Феррари»+0.021
3.Карлос Сайнс«Феррари»+0.092
4.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.306
5.Серхио Перес«Ред Булл»+0.735
6.Джордж Расселл«Мерседес»+0.805
7.Ландо Норрис«Макларен»+0.832
8.Мик Шумахер«Хаас»+1.100
9.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.214
10.Лэнс Стролл«Астон Мартин»без времени

Не прошли в третий сегмент:

МестоПилотКомандаВремя
11.Пьер Гасли«Альфа Таури»1:11.512
12.Эстебан Окон«Альпин»1:11.605
13.Фернандо Алонсо«Альпин»1:11.613
14.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:11.704
15.Александер Албон«Уильямс»1:11.802

Не прошли во второй сегмент:

МестоПилотКомандаВремя
16.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:11.961
17.Даниэль Риккардо«Макларен»1:12.081
18.Кевин Магнуссен«Хаас»1:12.319
19.Себастьян Феттель«Астон Мартин»1:12.391
20.Николас Латифи«Уильямс»1:13.353
Формула-1 2022. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
03 сентября 2022, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:10.342
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.021
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.092
Комментарии
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