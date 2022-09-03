Сайнс: круг получился чистым, но Леклер и Ферстаппен оказались сильнее

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он показал третий результат.



«Круг получился чистым, без ошибок, но Шарль и Макс тоже были на пределе и оказались сильнее. Но я считаю, что тоже справился достойно. Пилотировать здесь на таких тяжёлых машинах непросто, завтра будет очень высокая деградация, и пусть обгонять нелегко, событий наверняка будет много», — сказал Карлос Сайнс в интервью после гонки.



Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду стартовой решётки ему составит напарник Сайнса Шарль Леклер. Четвёртая позиция по итогам квалификации досталась гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.