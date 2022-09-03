Леклер: в Зандворте мы намного сильнее, чем были в Бельгии
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он показал второй результат.
«Борьба была очень плотной. Макс в концовке проехал отличный круг. Наша машина по ходу сессии становилась всё лучше и лучше, но в итоге мы заняли только второе место. Тем не менее здесь мы намного сильнее, чем были в Бельгии, надеюсь, на старте у нас получится зацепиться за борьбу и завтра вырвать победу», — сказал Шарль Леклер в интервью после гонки.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Четвёртая позиция по итогам квалификации досталась гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:11
-
16:33
-
15:59
-
15:46
-
14:54
-
14:53
-
14:15
-
14:06
-
13:37
-
13:31
-
12:33
-
12:09
-
11:38
-
11:35
-
10:57
-
10:35
-
10:24
-
10:00
-
09:38
-
01:00
- 2 сентября 2022
-
23:51
-
23:16
-
23:05
-
22:59
-
21:57
-
21:30
-
20:58
-
20:53
-
19:47
-
18:56
-
18:17
-
17:35
Партнерский контент