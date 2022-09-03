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Леклер: в Зандворте мы намного сильнее, чем были в Бельгии

Леклер: в Зандворте мы намного сильнее, чем были в Бельгии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он показал второй результат.

«Борьба была очень плотной. Макс в концовке проехал отличный круг. Наша машина по ходу сессии становилась всё лучше и лучше, но в итоге мы заняли только второе место. Тем не менее здесь мы намного сильнее, чем были в Бельгии, надеюсь, на старте у нас получится зацепиться за борьбу и завтра вырвать победу», — сказал Шарль Леклер в интервью после гонки.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Четвёртая позиция по итогам квалификации досталась гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

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