Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, по итогам которой он завоевал поул-позицию.



«Невероятно. Вчера был трудный день, всей команде пришлось непрестанно работать, но в итоге у нас сегодня была отличная машина. Нам многое пришлось вчера переделать, но сегодня пилотировать снова было приятно», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после гонки.



Напомним, компанию Ферстаппену на первом ряду составит пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Четвёртая позиция по итогам квалификации досталась гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.



Для Макса Ферстаппена эта поул-позиция стала 17-й в карьере и четвёртой в сезоне.