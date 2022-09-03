Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Нидерландов
Комментарии

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, по итогам которой он завоевал поул-позицию.

«Невероятно. Вчера был трудный день, всей команде пришлось непрестанно работать, но в итоге у нас сегодня была отличная машина. Нам многое пришлось вчера переделать, но сегодня пилотировать снова было приятно», — сказал Макс Ферстаппен в интервью после гонки.

Напомним, компанию Ферстаппену на первом ряду составит пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал напарник Леклера Карлос Сайнс. Четвёртая позиция по итогам квалификации досталась гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Для Макса Ферстаппена эта поул-позиция стала 17-й в карьере и четвёртой в сезоне.

Формуле-1 угрожает эра доминирования Ферстаппена. Как из Макса вырастили топ-гонщика? Формуле-1 угрожает эра доминирования Ферстаппена. Как из Макса вырастили топ-гонщика?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022