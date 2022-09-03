Фаната, бросившего файер на трассу во время квалификации в Зандворте, выпроводили с трибун

Международная автомобильная федерация сообщила, что болельщик, бросивший файер на трассу во время второго сегмента квалификации Гран-при Нидерландов, был обнаружен и выпровожен с трибун на трассе в Зандворте. Об этом информирует Motorsport Week.



Напомним, во время второго сегмента соревнований на трассу вылетел файер, из-за чего в сессии был сделан вынужденный перерыв. В итоге режим красных флагов продлился несколько минут. Это испортило первую попытку во втором сегменте квалификации Александеру Албону.



Примечательно, что в решающей части квалификации на трассу также упал файер, однако он укатился за пределы трассы, в связи с чем сессию останавливать не пришлось — дирекция гонки ограничилась лишь коротким периодом жёлтых флагов.



Победу по итогам квалификации одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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