Перес объяснил свой разворот в концовке квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой вылет в концовке квалификации Гран-при Нидерландов. По итогам заездов Перес показал только пятый результат.
«Это было очень обидно, я шёл на хороший круг. Когда я нажал на газ, я действовал немного агрессивно, а затем задел гравий и, к сожалению, потерял заднюю часть машины.
Я улучшал примерно на три десятые по сравнению с первой попыткой, так что, думаю, что смог бы найти ещё десятую или полторы, что позволило бы мне стать четвёртым или третьим. Но что есть — то есть, завтра, надеюсь, мне удастся хорошо провести старт, выйти вперёд и побороться за хорошую позицию», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду ему составит гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
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