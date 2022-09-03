Перес объяснил свой разворот в концовке квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой вылет в концовке квалификации Гран-при Нидерландов. По итогам заездов Перес показал только пятый результат.



«Это было очень обидно, я шёл на хороший круг. Когда я нажал на газ, я действовал немного агрессивно, а затем задел гравий и, к сожалению, потерял заднюю часть машины.



Я улучшал примерно на три десятые по сравнению с первой попыткой, так что, думаю, что смог бы найти ещё десятую или полторы, что позволило бы мне стать четвёртым или третьим. Но что есть — то есть, завтра, надеюсь, мне удастся хорошо провести старт, выйти вперёд и побороться за хорошую позицию», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.



Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен, компанию на первом ряду ему составит гонщик «Феррари» Шарль Леклер.