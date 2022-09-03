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Леклер рассказал, какая ошибка стоила ему поул-позиции на Гран-при Нидерландов

Леклер рассказал, какая ошибка стоила ему поул-позиции на Гран-при Нидерландов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об ошибке, которая стоила ему первого места в квалификации. Напомним, Леклер по итогам субботы стал вторым.

«Не хочу скрывать, конечно, я зол, что не смог завоевать поул. Но я совершил ошибку в десятом повороте. Там у меня возникли проблемы с балансом. Эта грубая ошибка стоила мне десятой доли секунды, и можно легко сказать, что с идеальным кругом я завоевал бы поул. Но правда в том, что ни у кого из нас не было идеального круга на этой сложной трассе.

Честно говоря, я не ожидал после первой и второй части квалификации, что мы окажемся в числе претендентов на поул. Баланс машины был не идеальным, но нам удалось вывести машину в лучшее рабочее окно.

Перед гонкой я чувствую себя уверенно, наши длинные отрезки были очень хорошими. Надеюсь, что мы сможем быть также близки к «Ред Булл», как и в квалификации. И тогда мы с Карлосом, надеюсь, сможем прессинговать Макса», — приводит слова Леклера Speedweek.

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