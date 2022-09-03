Армстронг выиграл спринт Формулы-2 в Зандворте, Другович — 10-й, Пуршер — 20-й

Новозеландский гонщик команды «Хайтек» Маркус Армстронг стал победителем спринтерской гонки 12-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Нидерландах. Второе место по итогам спринта завоевал пилот «МП Моторспорт» Клеман Новалак, третьим стал гонщик «Премы» Деннис Хаугер.



Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам спринта стал десятым.



Второй из пилотов «Премы» Джехан Дарувала финишировал 16-м.

Тео Пуршер по итогам гонки финишировал лишь 20-м

Формула-2. Нидерланды. Спринт