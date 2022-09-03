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Армстронг выиграл спринт Формулы-2 в Зандворте, Другович — 10-й, Пуршер — 20-й

Армстронг выиграл спринт Формулы-2 в Зандворте, Другович — 10-й, Пуршер — 20-й
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Новозеландский гонщик команды «Хайтек» Маркус Армстронг стал победителем спринтерской гонки 12-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Нидерландах. Второе место по итогам спринта завоевал пилот «МП Моторспорт» Клеман Новалак, третьим стал гонщик «Премы» Деннис Хаугер.

Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам спринта стал десятым.

Второй из пилотов «Премы» Джехан Дарувала финишировал 16-м.

Тео Пуршер по итогам гонки финишировал лишь 20-м

Формула-2. Нидерланды. Спринт

МестоПилотКомандаВремя
1.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»43:42.549
2.Клеман Новалак«МП Моторспорт»+0.880
3.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»+1.990
4.Лиам Лоусон«Карлин»+2.517
5.Юри Випс«Хайтек Гран-при»+3.026
6.Аюму Иваса«ДАМС»+3.318
7.Рихард Версхор«Трайдент»+4.268
8.Логан Сарджент«Карлин»+4.650
9.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»+4.840
10.Фелипе Другович«МП Моторспорт»+5.458
11.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»+6.287
12.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»+6.719
13.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»+7.416
14.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»+8.103
15.Рой Ниссани«ДАМС»+8.940
16.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»+9.719
17.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»+9.818
18.Калан Уильямс«Трайдент»+10.445
19.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»+11.288
20.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»+11.470
21.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»сход
22.Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»сход
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