Армстронг выиграл спринт Формулы-2 в Зандворте, Другович — 10-й, Пуршер — 20-й
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Новозеландский гонщик команды «Хайтек» Маркус Армстронг стал победителем спринтерской гонки 12-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Нидерландах. Второе место по итогам спринта завоевал пилот «МП Моторспорт» Клеман Новалак, третьим стал гонщик «Премы» Деннис Хаугер.
Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам спринта стал десятым.
Второй из пилотов «Премы» Джехан Дарувала финишировал 16-м.
Тео Пуршер по итогам гонки финишировал лишь 20-м
Формула-2. Нидерланды. Спринт
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|43:42.549
|2.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|+0.880
|3.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|+1.990
|4.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|+2.517
|5.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|+3.026
|6.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+3.318
|7.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|+4.268
|8.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|+4.650
|9.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|+4.840
|10.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|+5.458
|11.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|+6.287
|12.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+6.719
|13.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+7.416
|14.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+8.103
|15.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|+8.940
|16.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|+9.719
|17.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|+9.818
|18.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|+10.445
|19.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|+11.288
|20.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+11.470
|21.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|сход
|22.
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|сход
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