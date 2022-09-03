Лидер Формулы-2 провёл встречу с Хельмутом Марко. Ранее он отклонил контракт в IndyCar

Лидер личного зачёта сезона-2022 Формулы-2, пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович встретился со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко в паддоке Гран-при Нидерландов. Об этом сообщили в эфире бразильского телевидения во время трансляции квалификации Формулы-1 в Зандворте.
Ранее источники сообщали, что Другович отклонил предложение о многолетнем контракте с командой IndyCar «Чип Ганасси Рейсинг».
По последним сообщениям в СМИ, Другович не рассматривался ни одной из команд в качестве боевого пилота на следующий сезон, однако бразильский гонщик, по слухам, вёл переговоры с «Астон Мартин» о статусе резервного пилота в следующем году.
После спринтерской гонки в Зандворте за два этапа до конца сезона Другович лидирует в чемпионате Ф-2, опережая ближайшего преследователя Тео Пуршера на 46 очков.
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