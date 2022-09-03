Вольф считает, что вылет Переса стоил Хэмилтону поула в Зандворте

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Льюис Хэмилтон мог завоевать поул на Гран-при Нидерландов, если бы ему не помешали жёлтые флаги из-за вылета Серхио Переса.
«Ситуация очень разочаровывает. Мы были на одну десятую быстрее Ферстаппена и Леклера, так что Льюис всерьёз претендовал здесь на поул. Я уверен, что Хэмилтон выиграл бы квалификацию, потому что мы опережали время Ферстаппена и Леклера.
В конце концов не получилось. Перес сильно атаковал и в итоге вылетел. Это не его вина. Такое часто случается — всегда можно потерять поул из-за жёлтых флагов», — приводит слова Тото Вольфа Mirror.
Напомним, по итогам квалификации Хэмилтон остался лишь четвёртым. Поул-позицию завоевал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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