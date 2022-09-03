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Ферстаппен осудил поведение болельщиков на квалификации Гран-при Нидерландов

Ферстаппен осудил поведение болельщиков на квалификации Гран-при Нидерландов
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен осудил поведение болельщиков во время квалификации Гран-при Нидерландов.

«Это просто глупо. Да, файеры на трибунах выглядят здорово, но должен быть предел их количеству. И, конечно, бросать их на трассу — это просто глупо. Думаю, что человека, который это сделал, убрали с трибун. Просто не делайте этого. Это никому не нужно. Вас выгонят, вы не посмотрите гонку, а для нас остановят сессию, потому что опасно, когда на трассе лежат такие вещи. Не нужно так делать», — приводит слова Макса Ферстаппена Motorsport.

Напомним, во время второго сегмента соревнований на трассу вылетел файер, из-за чего в сессии был сделан вынужденный перерыв. В итоге режим красных флагов продлился несколько минут. Это испортило первую попытку во втором сегменте квалификации Александеру Албону.

Примечательно, что в решающей части квалификации на трассу также упал файер, однако он укатился за пределы трассы, в связи с чем сессию останавливать не пришлось — дирекция гонки ограничилась лишь коротким периодом жёлтых флагов.

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