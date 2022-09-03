Легенда кикбоксинга Верховен поднял Ферстаппена на руки после квалификации ГП Нидерландов

Легендарный кикбоксёр Рико Верховен встретился с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном после квалификации Гран-при Нидерландов на церемонии награждения «Пирелли». Верховен вручал Ферстаппену приз за победу в субботней сессии этапа Формулы-1 на Зандворте.
Рико после официальной части церемонии поднял Макса на руки, продемонстрировав разницу между ними как в росте, так и в физической силе.
Рико Верховен является легендой кикбоксинга. На его счету 61 поединок в этом виде единоборств, в которых он одержал 50 побед (14 из них досрочно), потерпел 10 поражений, а ещё один бой завершил вничью. Кроме того, на счету Верховена по одному поединку в боксе и смешанных единоборствах, в которых он также одержал победы.
Напомним, компанию на первом ряду стартовой решётки Гран-при Нидерландов Максу Ферстаппену составит пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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