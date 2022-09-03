Алонсо: недопонимание с пилотом «Ред Булл» стоило мне выхода в третий сегмент квалификации

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он остался лишь 13-м после того, как ему помешал на быстром круге пилот «Ред Булл» Серхио Перес.



«Главной проблемой стал трафик во втором сегменте квалификации. На тот момент я постоянно находился на шестой-седьмой позиции. Так было и в первом, и во втором сегментах. Во второй попытке я шёл с улучшением времени на полсекунды перед девятым поворотом. В этот момент у меня возникло недопонимание с пилотом «Ред Булл», который был впереди меня на трассе. В итоге мы потеряли много времени, и это помешало нам пройти в финал квалификации.



Если бы подобное произошло в первом сегменте квалификации, то у нас было бы достаточно времени исправить ситуацию. Если это первая попытка во втором сегменте, то остаётся вторая. Но это был момент истины, трасса была в лучшем состоянии. Получилось очень обидно. К сожалению, это случилось сегодня, и это ставит под угрозу потенциально хороший уикенд», — приводит слова Алонсо GPFans.