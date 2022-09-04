Расселл рассчитывает оказаться быстрее «Феррари» и Переса в гонке

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов и поделился ожиданиями от гонки.



«Я надеюсь, что в «Феррари» сосредоточат своё внимание на Максе, потому что это может сделать их уязвимыми. Думаю, Макс собирается сразу же уйти в отрыв, а у нас, вероятно, завтра будет более быстрая машина, чем у «Феррари» и Переса.



Всегда приятно быть среди лидеров, но нам ещё не хватает пары десятых базовой производительности, да и здесь короткая трасса, так что отрывы не выглядят такими большими. Думаю, мы как команда понимаем, почему нам не хватало скорости в Спа и почему с самого начала этого уикенда мы выглядим так хорошо. Я не вижу причин, по которым мы не сможем побороться за подиум. Нам просто нужно хорошо стартовать и не уступить позиции пилотам команд средней группы», — приводит слова Расселла RacingNews365.