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Феттель: меня настиг «zand» в Зандворте

Феттель: меня настиг «zand» в Зандворте
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он показал 19-й результат.

«На последней попытке я зацепил песок левыми колёсами на входе в 13-й поворот. Обычно в такой момент весь фокус лежит на поребрике справа, вы стараетесь удержаться на апексе, но я чуть сместился с траектории и потерял болид. Можно сказать, что меня настиг «zand» (с нидерландского «песок». — Прим. «Чемпионата») в Зандворте.

До этого момента мой темп выглядел хорошо, последнего круга было вполне достаточно для второго сегмента, думаю, нам было по силам пройти и в третий. Это обидная ситуация, и задача завтра стала явно сложнее — по сути, мы стартуем с последнего ряда. Посмотрим, получится ли у нас найти умное стратегическое решение, но, думаю, нас ждёт долгий день», — приводит слова Феттеля официальный сайт команды.

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