«Макс может ездить быстро и экономить материал». Марко остался недоволен аварией Переса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал итоги квалификации Гран-при Нидерландов.
Макс Ферстаппен завоевал поул, а его напарника Серхио Переса развернуло на трассе и он в итоге показал пятое время.
«Это было захватывающе. Макс чересчур быстро прогрел шины в первом заезде и это было не идеально. Во второй раз всё были хорошо. Мы были бы счастливы, если бы не авария Переса в конце квалификации. Макс научился быстро ездить и при этом экономить материал.
По нашим расчётам Перес был бы третьим, но лучше то, что он попытался рискнуть и вылетел, чем просто оказался бы позади всех. Серхио нужно выступать быстрее по пятницам, но мы верим, что можем с ним побороться за второе место в чемпионате», — приводит слова Марко GPBlog.
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