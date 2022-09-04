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Хэмилтон: на этот раз хочу увидеть клетчатый флаг

Хэмилтон: на этот раз хочу увидеть клетчатый флаг
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Нидерландов.

Хэмилтон начнёт гонку с четвёртой позиции.

«Если разница между квалификационным и гоночным темпом снова перенесётся на завтра, как это у нас часто бывает, то в гонке у нас будут хорошие шансы. Ну а дальше многое зависит от стратегии. В целом не думаю, что будет много обгонов. В этот раз я бы хотел добраться до финиша и увидеть клетчатый флаг. Когда ты не финишируешь — это отстой», — приводит слова Хэмилтона BBC.

На предыдущем этапе Формулы-1 в Бельгии Льюис Хэмилтон столкнулся с Фернандо Алонсо на первом круге и был вынужден сойти с дистанции. Позже пилот признал, что сам был виноват в контакте.

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