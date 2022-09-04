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Норрис: Риккардо мотивирован как никогда

Норрис: Риккардо мотивирован как никогда
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что его напарник Даниэль Риккардо не испытывает проблем с мотивацией, несмотря на то, что покинет команду в конце сезона.

«Я считаю, что всё отлично. Исходя из жизненного опыта, я могу оценить, когда человек старается, а когда ему просто всё равно на происходящее. Видно, что Даниэль действительно старается улучшить результаты. Он мотивирован как никогда, так как хочет завершить свой этап в команде на высокой ноте. Гонщики всегда хотят проявить себя, в команде всё в порядке с энергией.

Ситуация в целом по-прежнему непростая. Никому не хочется бороться за 10-е или 12-е место, но мы уже видим, где примерно окажемся, если сможешь прибавить. Уверен, что всё получится», — приводит слова Норриса Sky Sports.

В квалификации Гран-при Нидерландов Норрис показал 7-й результат, Риккардо — 18-й.

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