Норрис: Риккардо мотивирован как никогда

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что его напарник Даниэль Риккардо не испытывает проблем с мотивацией, несмотря на то, что покинет команду в конце сезона.



«Я считаю, что всё отлично. Исходя из жизненного опыта, я могу оценить, когда человек старается, а когда ему просто всё равно на происходящее. Видно, что Даниэль действительно старается улучшить результаты. Он мотивирован как никогда, так как хочет завершить свой этап в команде на высокой ноте. Гонщики всегда хотят проявить себя, в команде всё в порядке с энергией.



Ситуация в целом по-прежнему непростая. Никому не хочется бороться за 10-е или 12-е место, но мы уже видим, где примерно окажемся, если сможешь прибавить. Уверен, что всё получится», — приводит слова Норриса Sky Sports.



В квалификации Гран-при Нидерландов Норрис показал 7-й результат, Риккардо — 18-й.

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