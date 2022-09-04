Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Зандворте, Пуршер — 10-й, Сарджент сошёл

Бразильский пилот команды «МП Моторспорт», лидер общего зачёта пилотов Фелипе Другович стал победителем Гран-при Нидерландов Формулы-2. Вторым финишировал Рихард Версхор, представляющий «Трайдент», тройку лидеров замкнул японец Аюму Иваса.



Тео Пуршер финишировал лишь на 10-м месте, Логан Сарджент сошёл с дистанции.



Результаты готовятся

Место Пилот Команда Время 1. Фелипе Другович «МП Моторспорт»

2. Рихард Версхор «Трайдент» +2.4 3. Аюму Иваса «ДАМС» +3.6 4. Деннис Хаугер «Према Рейсинг»

+6.9 5. Энцо Фиттипальди «Хароуз Рейсинг Систем»

+7.9 6. Амаури Корделл «Ван Амерсфорт Рейсинг»

+10.8 7. Юри Випс «Хайтек Гран-при»

+12.4 8. Давид Бекман «Ван Амерсфорт Рейсинг»

+13.1 9. Олли Колдуэлл «Кампос Рейсинг»

+14.6 10. Тео Пуршер «АРТ Гран-при»

+15.5 11. Джехан Дарувала «Према Рейсинг» +17.2 12. Калан Уильямс «Трайдент» +18.4 13. Лиам Лоусон «Карлин»

+20.2 14. Маркус Армстронг «Хайтек Гран-при»

+25.6 15. Рой Ниссани «ДАМС» +27.1 16. Фредерик Вести «АРТ Гран-при»

+29.3 17. Ральф Бошунг «Кампос Рейсинг»

+50.6 Татьяна Кальдерон «Хароуз Рейсинг Систем»

Сход Клеман Новалак «МП Моторспорт» Сход Джек Дуэн «Виртуози Рейсинг»

Сход Марина Сато «Виртуози Рейсинг»

Сход Логан Сарджент «Карлин»

Сход