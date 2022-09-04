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Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Зандворте, Пуршер — 10-й, Сарджент сошёл

Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Зандворте, Пуршер — 10-й, Сарджент сошёл
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Бразильский пилот команды «МП Моторспорт», лидер общего зачёта пилотов Фелипе Другович стал победителем Гран-при Нидерландов Формулы-2. Вторым финишировал Рихард Версхор, представляющий «Трайдент», тройку лидеров замкнул японец Аюму Иваса.

Тео Пуршер финишировал лишь на 10-м месте, Логан Сарджент сошёл с дистанции.

Результаты готовятся

МестоПилотКомандаВремя
1.Фелипе Другович«МП Моторспорт»
2.Рихард Версхор«Трайдент»+2.4
3.Аюму Иваса«ДАМС»+3.6
4.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»
+6.9
5.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»
+7.9
6.Амаури Корделл«Ван Амерсфорт Рейсинг»
+10.8
7.Юри Випс«Хайтек Гран-при»
+12.4
8.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»
+13.1
9.Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»
+14.6
10.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»
+15.5
11.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»+17.2
12.Калан Уильямс«Трайдент»+18.4
13.Лиам Лоусон«Карлин»
+20.2
14.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»
+25.6
15.Рой Ниссани«ДАМС»+27.1
16.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»
+29.3
17.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»
+50.6
Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»
Сход
Клеман Новалак«МП Моторспорт»Сход
Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»
Сход
Марина Сато«Виртуози Рейсинг»
Сход
Логан Сарджент«Карлин»
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