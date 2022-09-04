Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Зандворте, Пуршер — 10-й, Сарджент сошёл
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Бразильский пилот команды «МП Моторспорт», лидер общего зачёта пилотов Фелипе Другович стал победителем Гран-при Нидерландов Формулы-2. Вторым финишировал Рихард Версхор, представляющий «Трайдент», тройку лидеров замкнул японец Аюму Иваса.
Тео Пуршер финишировал лишь на 10-м месте, Логан Сарджент сошёл с дистанции.
Результаты готовятся
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|2.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|+2.4
|3.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+3.6
|4.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|+6.9
|5.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+7.9
|6.
|Амаури Корделл
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+10.8
|7.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|+12.4
|8.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+13.1
|9.
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|+14.6
|10.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+15.5
|11.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|+17.2
|12.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|+18.4
|13.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|+20.2
|14.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|+25.6
|15.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|+27.1
|16.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|+29.3
|17.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|+50.6
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|Сход
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|Сход
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|Сход
|Марина Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|Сход
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|Сход
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