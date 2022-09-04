Тото Вольф жёстко прокомментировал инцидент с файерами во время квалификации

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал поведение болельщиков, которые выбросили на трассу файер во время квалификации Гран-при Нидерландов.

«Жаль, что есть несколько идиотов, которые не задумываются о том, что может сделать с гонщиком такой файер на трассе. Его попадание может закончиться летальным исходом. И бог вам не поможет.



Мы просмотрели ракурсы камер, Льюис проезжал в это время по пит-лейну. Я не знаю, бросал ли кто-то специально в него, но это произошло за мгновения до того, как он оказался в той точке. Я надеюсь, организаторы возьмут себя в руки и обеспечат в будущем безопасность», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, во время второго сегмента соревнований на трассу вылетел файер, из-за чего в сессии был сделан вынужденный перерыв. В итоге режим красных флагов продлился несколько минут. В решающей части квалификации на трассу также упал файер, однако он укатился за пределы трассы, в связи с чем сессию останавливать не пришлось — дирекция гонки ограничилась лишь коротким периодом жёлтых флагов.