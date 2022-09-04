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Хэмилтон: болид «Мерседеса» похож на человека — не угадаешь, с какой ноги встанет

Хэмилтон: болид «Мерседеса» похож на человека — не угадаешь, с какой ноги встанет
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил свой болид с человеком и заявил, что понятия не имеет, как сложится Гран-при Нидерландов.

«Надеемся, что потенциал у машины есть. Но я действительно без понятия, как она будет себя проявлять в ближайших гонках. Может, хорошо, а может наоборот. Остаётся только ждать. Это похоже на перепады настроения, в этом смысле наша машина как человек — не угадаешь, с какой ноги встанет сегодня», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

На Гран-при Бельгии в прошлые выходные Льюис Хэмилтон вынужденно сошёл с дистанции уже на первом круге. Британский пилот столкнулся с Фернандо Алонсо.

В квалификации Гран-при Нидерландов Хэмилтон показал четвёртый результат.

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