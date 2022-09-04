Леклер поделился ожиданием от гонки на Гран-при Нидерландов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданием от предстоящей гонки на Гран-при Нидерландов, заявив, что многое может решиться уже на старте.

«Многое решится на старте. Да, наша машина быстра, но у Макса (Ферстаппена) есть дополнительный свежий комплект шин. Посмотрим, что получится сделать.



Я постараюсь сделать всё, чтобы выиграть. В чемпионате мы уже далеко позади, так что концентрируемся на каждой отдельной гонке. Постараемся победить и заработать максимум очков», — приводит слова Леклера Autosport.

Напомним, Гран-при Нидерландов начнётся в 16:00 мск. С поул-позиции будет стартовать пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вслед за ним по итогам квалификации расположился Шарль Леклер. С третьей позиции в гонку уйдёт его напарник — Карлос Сайнс.