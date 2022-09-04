Баттон: Пиастри наживает себе врагов перед дебютом в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1 британец Дженсон Баттон прокомментировал решение резервного пилота «Альпин» Оскара Пиастри подписать контракт с «Маклареном».
«Он ещё не участвовал ни в одном Гран-при. «Альпин» вложила много денег в его развитие. А теперь складывается ситуация, когда этот пилот говорит: «Знаете, я лучше поеду куда-нибудь в другое место, потому что мне так лучше». Оскар наживает ненужных врагов. Ни один пилот не должен так поступать, особенно в начале своей карьеры», — приводит слова Баттона GrandPX.news.
Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с «Маклареном» и уведомил о своих планах «Альпин». Однако французская команда объявила, что Оскар останется на 2023 год. После этого заявления Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Позже комиссия ФИА по контрактам одобрила многолетнее соглашение Пиастри с «Маклареном».
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