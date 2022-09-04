Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Расселл — второй, Леклер — третий

Завершился этап Гран-при Формулы-1 в Нидерландах. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место досталось представителю «Мерседеса» Джорджу Расселлу. Третьим на финиш пришёл Шарль Леклер («Феррари»). Лидировавший за 11 кругов до финиша ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым.

Гран-при Нидерландов. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +4.071.

3. Шарль Леклер («Феррари») +10.929.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.016.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.168.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +18.754.

7. Ландо Норрис («Макларен») +19.306.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +20.916.

9. Эстебан Окон («Альпин») +21.117.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +22.459.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +27.009.

12. Александер Албон («Уильямс») +30.390.

13. Мик Шумахер («Хаас») +32.995.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +36.007.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +36.869.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +37.320.

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +37.764.

18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.