Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу победы на Гран-при Нидерландов.

«Не самая простая гонка — приходилось атаковать, подстраиваться под сейфти-кары. В начале всё было под контролем, хотя «хард» был и не так быстр, потом мы перешли на «софт» и потеряли позицию. Но в первом повороте я контратаковал, и после этого всё было в порядке. Всегда приятно победить в домашней гонке, спасибо болельщикам за поддержку!» — сказал голландец после гонки.

Гран-при Нидерландов. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +4.071.

3. Шарль Леклер («Феррари») +10.929.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.016.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.168.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +18.754.

7. Ландо Норрис («Макларен») +19.306.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +20.916.

9. Эстебан Окон («Альпин») +21.117.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +22.459.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +27.009.

12. Александер Албон («Уильямс») +30.390.

13. Мик Шумахер («Хаас») +32.995.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +36.007.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +36.869.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +37.320.

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +37.764.

18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.