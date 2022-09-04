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Ферстаппен впервые в карьере одержал победу на четырёх Гран-при подряд

Ферстаппен впервые в карьере одержал победу на четырёх Гран-при подряд
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов. Эта победа стала для голландского пилота уже четвёртой подряд, что является личным рекордом действующего чемпиона мира. Напомним, до этого он побеждал во Франции, Бельгии и Венгрии.

Рекорд по количеству побед подряд принадлежит Себастьяну Феттелю, который в 2013 году выиграл девять гонок.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон имеет рекорд в пять побед подряд (дважды).

Гран-при Нидерландов. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +4.071.
3. Шарль Леклер («Феррари») +10.929.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.016.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.168.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +18.754.
7. Ландо Норрис («Макларен») +19.306.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +20.916.
9. Эстебан Окон («Альпин») +21.117.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +22.459.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +27.009.
12. Александер Албон («Уильямс») +30.390.
13. Мик Шумахер («Хаас») +32.995.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +36.007.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +36.869.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +37.320.
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +37.764.
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.

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