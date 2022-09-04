Ферстаппен впервые в карьере одержал победу на четырёх Гран-при подряд

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов. Эта победа стала для голландского пилота уже четвёртой подряд, что является личным рекордом действующего чемпиона мира. Напомним, до этого он побеждал во Франции, Бельгии и Венгрии.

Рекорд по количеству побед подряд принадлежит Себастьяну Феттелю, который в 2013 году выиграл девять гонок.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон имеет рекорд в пять побед подряд (дважды).

Гран-при Нидерландов. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +4.071.

3. Шарль Леклер («Феррари») +10.929.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.016.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +18.168.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +18.754.

7. Ландо Норрис («Макларен») +19.306.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +20.916.

9. Эстебан Окон («Альпин») +21.117.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +22.459.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +27.009.

12. Александер Албон («Уильямс») +30.390.

13. Мик Шумахер («Хаас») +32.995.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +36.007.

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +36.869.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +37.320.

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +37.764.

18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.