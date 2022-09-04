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Макс Ферстаппен одержал 10-ю победу в сезоне

Макс Ферстаппен одержал 10-ю победу в сезоне
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Действующий лидер чемпионата и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 4 сентября, выигравший гонку Гран-при Нидерландов, одержал 10-ю победу в сезоне.

Победа стала для Ферстаппена второй подряд на домашней трассе, в 2021 году он также становился триумфатором Гран-при Нидерландов и впоследствии выиграл чемпионат.

В нынешнем сезоне голландец стал первым уже на 10 этапах, повторив собственное достижение прошлогодней давности. Помимо домашнего этапа, ему покорились Гран-при Саудовской Аравии, Эмилии-Романьи, Майами, Испании, Азербайджана, Канады, Франции, Венгрии и Бельгии.

Напомним, вторым в гонке Гран-при Нидерландов финишировал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим – Шарль Леклер из «Феррари».

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