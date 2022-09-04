Вольф высказался о тактике «Мерседеса», которую раскритиковал Хэмилтон
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу тактики команды на Гран-при Нидерландов.
Напомним, во время сейфти-кара, который появился на 56-м круге, все преследователи Льюиса Хэмилтона, который шёл на тот момент первым, сменили шины. Немецкая команда решила не отправлять своего пилота на пит-стоп, но после рестарта британец потерял три позиции. Семикратный чемпион мира обругал команду по радио, назвав это тактической ошибкой.
«Льюис шёл первым, и у нас возникли проблемы с выбором тактики. Было два варианта: отправить на пит-стоп Хэмилтона, потеряв позицию относительно Ферстаппена и оставив Расселла — и подставив его. Но можно было позвать на пит-стоп обоих — и тоже проиграть. Так что стоило рискнуть», — сказал Вольф после гонки.
Комментарии
- 4 сентября 2022
-
19:28
-
19:10
-
19:09
-
18:50
-
18:38
-
18:38
-
18:36
-
18:34
-
18:25
-
18:22
-
18:13
-
17:42
-
16:39
-
15:54
-
15:52
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:43
-
13:37
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
11:46
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
09:44
-
01:00
-
00:01
- 3 сентября 2022
-
23:02
-
22:56
-
21:49
-
20:54
-
20:41
Партнерский контент