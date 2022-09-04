Вольф высказался о тактике «Мерседеса», которую раскритиковал Хэмилтон

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу тактики команды на Гран-при Нидерландов.

Напомним, во время сейфти-кара, который появился на 56-м круге, все преследователи Льюиса Хэмилтона, который шёл на тот момент первым, сменили шины. Немецкая команда решила не отправлять своего пилота на пит-стоп, но после рестарта британец потерял три позиции. Семикратный чемпион мира обругал команду по радио, назвав это тактической ошибкой.

«Льюис шёл первым, и у нас возникли проблемы с выбором тактики. Было два варианта: отправить на пит-стоп Хэмилтона, потеряв позицию относительно Ферстаппена и оставив Расселла — и подставив его. Но можно было позвать на пит-стоп обоих — и тоже проиграть. Так что стоило рискнуть», — сказал Вольф после гонки.