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Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера до 109 очков в общем зачёте Формулы-1

Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера до 109 очков в общем зачёте Формулы-1
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После победы на Гран-при Нилерландов отрыв пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в общем зачёте достиг уже 109 очков. Леклер и Перес делят между собой второе и третье места, а на четвёртую строчку вышел Расселл. Топ-6 замыкают Сайнс и Хэмилтон.

Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 310 очков.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 201.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 201.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 188.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 175.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 158.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 82.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 66.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») — 59.
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 135 очков, а третьим по-прежнему идёт «Мерседес». «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию отыграла у «Макларена» ещё четыре балла и опережает Уокинг уже на 24 очка.

Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 511 очков.
2. «Феррари» — 376.
3. «Мерседес» — 346.
4. «Альпин» — 125.
5. «Макларен» — 101.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 29.
9. «Астон Мартин» — 25.
10. «Уильямс» — 4.

Гран-при Нидерландов: «Феррари» опять смешно ошиблась, а «Мерседесы» проиграли Ферстаппену Гран-при Нидерландов: «Феррари» опять смешно ошиблась, а «Мерседесы» проиграли Ферстаппену
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