Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера до 109 очков в общем зачёте Формулы-1

После победы на Гран-при Нилерландов отрыв пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в общем зачёте достиг уже 109 очков. Леклер и Перес делят между собой второе и третье места, а на четвёртую строчку вышел Расселл. Топ-6 замыкают Сайнс и Хэмилтон.



Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 310 очков.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 201.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 201.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 188.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 175.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 158.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 82.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 66.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») — 59.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.



В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 135 очков, а третьим по-прежнему идёт «Мерседес». «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию отыграла у «Макларена» ещё четыре балла и опережает Уокинг уже на 24 очка.



Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 511 очков.

2. «Феррари» — 376.

3. «Мерседес» — 346.

4. «Альпин» — 125.

5. «Макларен» — 101.

6. «Альфа Ромео» — 51.

7. «Хаас» — 34.

8. «Альфа Таури» — 29.

9. «Астон Мартин» — 25.

10. «Уильямс» — 4.