Расселл прокомментировал обгон Хэмилтона в гонке Гран-при Нидерландов

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о выступлении в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся сегодня, 4 сентября, в Зандворте, а также прокомментировал обгон напарника по команде и соотечественника Льюиса Хэмилтона. По итогам заезда Расселл занял второе место.

«Нам всегда нравится держаться близко. Сегодня мы показали невероятный темп. Знаю, командный результат оказался не тем, на который мы рассчитывали, но прошедшая гонка придаёт нам уверенности для того, чтобы двигаться дальше», – приводит слова пилота Sky Sports.

Напомним, победителем гонки Гран-при Нидерландов стал действующий лидер чемпионата и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Победа стала для него 10-й в сезоне.