Леклер: нам не повезло с сейфти-каром, но вряд ли что-то изменилось. Макс слишком быстр
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся сегодня, 4 сентября, в Зандворте. Леклер стал третьим по итогам заезда.
«Если честно, трудно было добиться большего. Нам не повезло с виртуальным сейфти-каром, хотя не уверен, что это что-то изменило – Макс был слишком быстр, летел на «харде», а у нас с этими шинами возникли проблемы. В концовке удалось воспользоваться тем, что у Льюиса тоже возникли проблемы, благодаря чему мы вышли вперёд. Оставалось лишь сберечь шины», – сказал пилот после гонки.
Напомним, победителем гонки Гран-при Нидерландов стал действующий лидер чемпионата и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Победа стала для него 10-й в сезоне.
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