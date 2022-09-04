Победа на Гран-при Нидерландов стала для Ферстаппена 30-й в карьере
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Действующий лидер чемпионата и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 4 сентября, выигравший гонку Гран-при Нидерландов, одержал 30-ю победу в карьере.
Примечательно, что свою первую победу на Гран-при Ферстаппен одержал, также выступая за «Ред Булл» – в мае 2016 года он выиграл этап в Испании.
Победа на домашней трассе стала для Ферстаппена второй подряд, в 2021 году он также становился триумфатором Гран-при Нидерландов и впоследствии выиграл чемпионат. В нынешнем сезоне голландец становится на высшую ступень пьедестала почёта уже в 10-й раз.
Напомним, на данный момент Ферстаппен лидирует в личном зачёте, на 103 очка опережая ближайших преследователей – напарника Серхио Переса и Шарля Леклера из «Феррари».
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